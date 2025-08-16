Slušaj vest

Veliki broj infuenserki i zvezda na društvenim mrežama bavile su se nekada sportom. Jedna od njih je i mlada Amerikanka Maja Singer, koja je bila uspešna plivačica.

Plivanje je u Sjedinjenim Američkim Državama vrlo popularan sport. To je i vrlo kompetitivan sport u SAD. Talentovani sportisti mogu osigurati plivačke stipendije tokom studija, a to se posebno odnosi na devojke. Tako je i Maja Singer počela.

Lepa - Maja Singer Foto: Printskrin/Instagram

Atraktivna crnokosa Amerikanka u srednjoj školi se susrela sa problemima, jer su počele da joj rastu grudi. I nažalost, više nije bila toliko konkurentna kao ranije. Međutim, nije očajavala, odlučila je da popularnost stekne na društvenim mrežama i iskoristi sve ono što joj je "majka priroda" podarila. A, iz priloženog se vidi da nije škrtarila.

Maja Singer počela je na Instagramu i mreži X, da bi ubrzo otvorila i naloge na Jutjubu i na Tik-Toku. Preko Instagrama ovu lepu Amerikanku, rodom iz Kalifornije, prati više od 236.000 ljudi, a na Jutjubu ima više od 23.700 sabskrajbera. Pravu ekspanziju doživela je na Tik-Toku.

Krajem prošle godine Maja Singer napravila je i korak dalje, pa je otvorila vlastiti nalog i na platformi "Onlyfans", gde pokazuje daleko slobodnije fotografije. I odlično zarađuje.

Maja Singer Foto: Printskrin/Instagram

Ako se uzme da je Maja Singer u poslu na društvenim mrežama tek nešto više od godinu dana, onda je njena popularnost, a samim tim i zarada od društvenih mreža više nego profitabilna. Deluje da će u narednim godinama samo da napreduje.

Međutim, mnogi na društvenim mrežama kritikuju Maju Singer da previše koristi filtere na raznim aplikacijama, kako bi izgledala što lepše i atraktivnije, samim tim da nije toliko prirodna, kakvom se predstavlja.