Predsednik RK Partizan Miljan Žugić u otvorenom razgovoru za sajt kluba pričao je o svim planovima, odnosima u klubu, navijačima, konekcijama sa KK Partizan, FK Partizan, najvećem rivalu RK Vojvodina, kao i mnogim drugim zanimljivostima iz sveta sporta.

Šta se promenilo od kada ste vi došli na čelo kluba i kakvi su rezultatu?

- Mislim da su svi uvideli od kada smo mi došli da je rukometni klub dobio jednu veliku ekspanziju. Promenili smo glavno, a to je budžet, organizaciju kluba, doveli smo veliki broj sponzora, pogotovu državnih koje Partizan sigurno desetak, dvanaest godina nije imao. Tu su razne privatne kompanije koje baš dosta pomažu rukometnom klubu. I pokrenuli smo drugu priču, skroz smo marketing promenili. Mislim da su mnogi uvideli da je došla nova krv u RK Partizan, da su odmah prve godine došli rezultati koje nismo očekivali. Priželjkivali smo, ali da će tako biti, da osvojimo Kup posle onog epskog finala koji je trajao tri sata, da smo uzeli taj Kup u Vojvodini i to u Novom Sadu, malo ko je to očekivao, tako da nam je to malo pomerilo neki plan unapred koji smo mi zacrtali da prvu godinu malo stabilizujemo klub, da pravimo neku dobru ekipu koja će u narednih godina da pravi dobre, ozbiljne rezultate. Tu prvu stepenicu smo odmah preskočili i već smo odmah došli na drugu da sad ove godine branimo trofej, napadamo titulu. Ove godine nemamo poraza što se tiče domaće lige.

Vaš najveći rival je Vojvodina?

- Tako je. Ove godine ba početku izgubili smo od njih tu utakmicu u finalu super kupa, tj Super kupa Srbije u kom igraju osvajač kupa i osvajač prvenstva prethodne godine. Medjutim, odmah smo ih posle nedelju dana dobili u prvom kolu u ligi kod njih, posle smo ih dobili kod nas na Banjici. Nestvarne su stvarno bile i jedna i druga utakmica. Ima tenzije, i treba da ima. To je sport i to znači i nam i njima, značiće srpskom rukometu. Ja bih voleo da ima i malo više ekipa kao što su Vojvodina i Partizan, jer bi to značilo da će srpski rukomet biti mnogo jači, reprezentacija će nam odmah biti mnogo jača, ali za sada se samo ta dva kluba ističu za osvajanje svih ostalih trofeja. Nadamo se da ćemo ove godine, za razliku od prethodnih preokrenuti i da će biti u našu korist.

Kada će se odigrati jedan stari, dobar derbi Partizan - Zvezda, pošto fanovi rukometa često postavljaju to pitanje?

- Igrali smo ove godine dva puta sa njima drugo kolo. Nije to derbi ko što ljudi očekuju da će biti, da je derbi kao u drugim sportovima, na primer fudbal, košarka…Zvezda je malo lošiji tim. Vidi se i po tabeli. Neki su mislim sedmi, osmi. Ne daju toliki značaj rukometu. Nadamo se da će biti bolje, jer i mi bismo voleli taj kult derbija izmedju Partizana i Zvezde, navijački i sve ostalo, da se prenese i na taj rukomet i da stvarno to gore. Da igraju ili Šumice ili Banjica ili da promenimo neku drugu halu, jer to će baš značiti i za rukomet i za reprezentaciju, za samo dizanje rukometa i kod dece. Jer ako nema nekog dobrog derbija, neće ni klinci da upišu rukomet, jer ta medijska stvar oko derbija kada igraju Zvezda i Partizan, kao što je na primer u košarci i u fudbalu ranije bilo pogotovu, najviše vuče desu da treniraju taj sport. Nadamo se da će Zvezda pojačati narednih godina i da to onda bude pravi derbi kakav Srbija zaslužuje.

A, do tada je glavni rival Vojvodina. Kakvi su vam odnosi sa funkcionerima u RK Vojvodina?

- Skroz korektni. Mi smo ono, što bi rekli, sportski radnici i skroz su nam korektni odnosi sa predstavnicima RK Vojvodina. Oni su već 12, 13 godina prvaci države. Tek ove godine im se prvi put pojavio neki rival koji ih može dobro uzdrmati. I već smo im uzdrmali to prvo mesto koje su dosad neprikosnoveno imali. Mi ga sada imamo, jer je razlika do sad 2:0 za nas što se tiče lige. Videćemo šta će biti u kupu i u plej-ofu. Pretpostavljam da će biti finale plej-ofa. Mi smo izborili, imamo prednost domaćih terena. Dobra je atmosfera između dva kluba, ima tenzije, a meni su te tenzije zdrave zato što stvara neki dobar rivalitet, stvara i neku dobru energiju gde se očekuje i između navijača da bude malo tenzije, između igrača i onda sve to daje na značaju.

Dakle ovo proleće je veoma bitno za Partizan. Kakvi su sve planovi?

- Ovo proleće nam je prvo četvrtfinale Evrokupa. Igramo sa ekipom AEK-a. Danas putujemo za Atinu. Aek je možda i najozbiljnija ekipa od svih tih osam ekipa koje su ostale u kupu. Oni su ekipa koja je puna stranaca. Igraju dobro, Španac im je trener. Iskusna su ekipa, većinom su stariji igrači. Imaju samo dva Grka, tako da nas tamo očekuje baš težak meč. Nadamo se da ćemo imati dobar meč koji će nas, kad bude revanš u Beogradu na Banjici, da ćemo imati dobar, pozitivan rezultat da mi prelomimo ovde, na domaćem terenu, pred našim navijačima. Tamo nas očekuje sigurno velika tenzija. Već su najavljene neke stvari što se tiče navijača Aeka. Igrali su 2011. godine Partizan i AEK isto u Evropi prvu utakmicu. Mislim da je ovde bilo četiri gola razlike, tamo je bio jedan go razlike, ali navijači nisu bili baš naklonjeni. Gađali su upravu, gađali su igrače bakljama, dimnim bombama, baš je onako bila tenzična utakmica, tako da očekujemo i sada da će biti. U neku ruku je ok, to daje neku čar sportu da te utakmice budu značajne, dobre i nadamo se da ćemo izaći kao pobednici iz toga.

Kakav je odnos RK Partizan sa Partizanovim navijačima?

- Vrlo, vrlo dobar. Za sve pve bitne utakmice što su bitne. Voleli bismo i na nekim manjim utakmicama da ih ima malo više, na bitnim utakmicama stalno su uz nas. I kad smo igrali u Novom Sadu protiv Vojvodine, davali su taj vetar u leđa. Kad se osvojio Kup bili su tu možda jedan od ključnih faktora. I sad isto kad smo igrali obe utakmice protiv Vojvodine ovde, protiv Austrijanaca, protiv Grka…I naprave dobru atmosferu. Banjica je mala sala. Prima jedno dve i po, tri hiljade ljudi i kad je napunimo, a pogotovu oni dođu, mislim da je to baš dobra atmosfera, što je najbitnije da igrači sami osete tu podršku od navijača, jer im daju dodatnu snagu da prave bolje rezultate. Više izvuku neke energije nego što oni i sami znaju da imaju.

A, kako je igrati kada atmosfera nije naklonjena Partizanu?

- To ćemo da vidimo sad. Do sada nismo imali priliku da igramu protiv nekih kontra klubova koji imaju baš jake navijače. U Austriji jeste bilo puno i jeste da su bili većina navijača austriskog prvaka i malo naših, ali nisu to navijači kao što su Partizan - Zvezda, kao što su navijači grčkih klubova, tako da su strastveni, mladji, da non-stop prave tenziju.

Minista sporta Crne Gore ugostio predsednika RK Partizan Ministar sporta i mladih Crne Gore, Dragoslav Šćekić, ugostio je danas izvršnog direktora Adria TV i predsednika Rukometnog kluba Partizan AdmiralBet, Miljana Žugića. Na konstruktivnom sastanku, koji je protekao u lepoj atmosferi, pričali su o planovima za budućnost i dogovoreno je jačanje saradnje. Predsednik RK Partizan poklonio je ministru, koji je navijač tog kluba, i njihov dres.

Kakav odnos imate sa funkcionerima KK Partizan, kao i FK Partizan?

- Skroz korektan. Mi kad smo imali proslavu i kad smo imali prezentaciju kluba, igrača na početku godine, Ostoja nam je bio kao specijalni gost. Dosta puta smo bili pozivani na mečeve KK Partizan u Areni da damo njima podršku i da se pokažemo da smo svi jedna velika porodica i da imamo korektan odnos i podržavamo kad naše obaveze dozvoljavaju. I naše i njihove, da možemo jedni drugima da dodjemo na utakmice, da imamo tu podršku.

Peđa Mijatović je bio na jednoj od utakmica, sa Vojvodinom?

- Tako je, Peđa i Danko su bili na utakmici protiv Vojvodine. Taj derbi im je baš ostao onako urezan jako da su komentarisali tu tenziju i taj ritam igre, d je neverovatan i zanimljiv, da su rekli da je čak mnogo više tenzije i sveg ostalog nego u fudbalu. Baš su bili napeti, možda i više nego ja, jer sam ja i navikao na to. Bilo je tih nekih komentara “brate, preznojio sam se”, “ako izgubimo ja više neću dolaziti”. Srećom, to se nije desilo. Tako da ih očekujem sada ponovo. Drago mi je da su osetili taj vajb, i od publike, i sam rukomet šta nosi, tako da je super stvar što podržavamo jedni druge i na taj način pokušavamo da pomognemo nekim manjim sportovima a i da pokažemo da se klubovi u jugoslovenskom sportskom društvu, pogotovu sad izmedju košarkaškog kluba, izmedju fudbalskog kluba, rukometnog, odbojkaškog… Svi imamo korektne i dobre odnose, da jedni druge posećujemo, dajemo podršku da bi crno-bela porodica bila što uspešnija i bolja.