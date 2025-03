"Umro je Džordž Forman. Kakav veliki borac. Imao je, bez sumnje, najteži i najveći udarac u istoriji boksa. Izuzev Alija, kada vas udari, pali ste. On je bio nešto zaista posebno. Ali, pre svega, on je bio sjajna osoba, sa ličnošću koja je bila veća od života. Dobro sam ga poznavao, nedostajaće mi. Najtoplije saučešće njegovoj divnoj porodici", naveo je Tramp.

Šampionski pojas izgubio je u duelu protiv Mohameda Alija u čuvenoj borbi "Rumble in the jungle" u Kinšasi, ali je drugu titulu osvojio više od dve decenije kasnije, u 45. godini, kada je nokautirao Majkla Murera 1994. godine. On je tada postao najstariji svetski šampion u teškoj kategoriji u istoriji boksa.