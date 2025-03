Vozač Meklarena Oskar Pjastri rekao je danas da je veoma ponosan nakon pobede u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine, kao i da je to ono što zaslužuje posle loše prve trke u sezoni.

"Bilo je neverovatno od početka do kraja, bolid je bio fantastičan sve vreme. Mislim da nas je malo iznenadilo kako su se gume ponašale danas, ali sam veoma ponosan i osećam da je ovo ono što zaslužujem nakon prošle nedelje. Veoma sam srećan, a tim je odradio odličan posao, naravno sa duplim plasmanom na podijum sam vrlo zadovoljan", rekao je Pjastri, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ima malo više fanova Luisa Hamiltona (vozač Ferarija), ali to je u redu, sledeće godine ćemo preobratiti neke od vas. Hvala što ste došli, podrška je bila neverovatna ove godine, zaista sam uživao", dodao je 23-godišnji vozač.

"Bilo je nekoliko zabavnih trenutaka, a na početku sam se nadao upravo tome (krenuo sa trećeg mesta). Prva krivina je išla po planu, ali me je onda Džordž (Rasel) prestigao posle odlaska u boks. Bio sam malo nervozan, ali naš tempo je bio mnogo bolji sa tvrdim gumama. Teška trka, posebno zbog upravljanja, mislim da većina nije očekivala strategiju sa samo jednim odlaskom u boks, što je bilo dobro", rekao je britanski vozač.

On je pohvalio Pjastrija za odličnu vožnju i zasluženu pobedu.

"Strašno je, to je najgora noćna mora, otkazivanje kočnica. Gubio sam dve, tri, četiri sekunde u poslednjih nekoliko krugova, pa sam se malo uplašio. Preživeli smo i stigli do kraja. Voleo bih da sam mogao malo da pritisnem i stavim Oskara pod pritisak, ali nije moglo danas. Zadovoljni smo, sjajan rezultat i i vidimo se sledeći put", rekao je on.