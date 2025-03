Međutim, on je hteo mnogo više. Njegovi snovi bili su vezani za titulu šampiona sveta. Kažu da je u to vreme bilo lakše otputovati na Mesec nego doći do prilike da se boriš za titulu. Korčnoj je gubio od Spaskog, Petrosjana, Karpova, pa na taj način nikako nije mogao da dođe do prilike.