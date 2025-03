Malo smo se igrali. Krenuo je sa odbojkom… Mislim da mu je rano, ali neka ga. Deca treba da treniraju uživaju i zato mi je drago. U Zvezdi je, istina. Tako je prošle sezone dok sam ja igrao za Spor Toto, on bio u Ziratu. I tad su nam klubovi bili veliki rivali. Pa kad dođe na utakmicu jedan set nosi jedan dres, a drugi u drugom. Nije znao šta da radi - rekao je Nemanja Petrić, a prenosi Meridan sport .

- Očekivanja su ista… Specifičan meč, derbi, plej-of… Sve to vuče intezivnije emocije. Ali, to su te ekipe. Mi smo ti koji smo na terenu. Očekujem borbu i sa jedne i s druge strane u svakom smislu. Voleo bih da moja ekipa smanji direktan broj grešaka. Verovatno ćemo malo da se fokusiramo na to. Zvezda će sigurno biti više fokusirana, nedostaje im i prvi dizač…Biće zanimljiv meč - rekao je Petrić.