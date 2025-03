- Kada sam saznao da ću govoriti na ovom skupu pokušao sam da nešto napišem. Ali, nisam mogao da sročim bilo šta u vezi sa Zdenkom u kome bi to bilo u prošlom vremenu. Jednostavno, mogu samo da ga opišem kao velikog prijatelja i velikog čoveka. Preko 40 godina smo zajedno provodili dane i uvek je bio tu za sve nas. Imam more anegdota iz njegovog života i samo to i treba isticati, jer smo se okupili da slavimo njegov život - drhtavim glasom se oprostio od prijatelja Aleksandar Bolić.

- Zdenko me je 1972. prihvatio kao dete kada sam došao u Partizan. Učio me, a i bili smo zajedno sve do njegove smrti. Osnovao je prvi karate klub u SFRJ, Partizan, bio je prvi predsednik Karate odbora Beograda. Nema nikoga među nama ko mu nije poslao nekog prijatelja na lečenje. Bio je vrhunski ortoped, ali pre svega najbolji prijatelj. Davno, kada smo organizovali neku komemoraciju, zamolio me je da održim i njegovu. Da ga ne zaboravim. Dugo sam se protivio takvom scenariju, ali mogao je da zna, da ga nikada nećemo zaboraviti - poručio je Milorad Pušica, prvi čovek Karate kluba Partizan.