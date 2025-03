Uspeli su izabranici Đorđa Ćirkovića brzo da se odlepe (6:3), pa je šef stručnog štaba već u prvom poluvremenu mogao da ,,promeša karte“ i odmori igrače koji su izneli najveći teret protiv AEK-a. Tokom većeg dela prve deonice crno-beli su imali bar tri gola prednosti, a velike zasluge za to idu golmanu Heidariradu, koji je već u prvom napadu zaustavio šut Obilića i do odlaska na pauzu upisao dvocifren broj odbrana (10/22). Gosti su zatražili tajm-aut u 20. minutu, pri vođstvu Partizana 13:10, ali im to nije pomoglo da smanje zaostatak. Naprotiv, crno-beli su povećali razliku i sa do tada maksimalnih plus sedam otišli na kratak odmor (20:13), uz zapaženu rolu Vujovića i Barjaktarovića u napadu.