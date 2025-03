"To bi bilo ogromno i razočaravajuće za snuker. Sve turnire koje su igrači osvajali, briljantni su i dobro su igrali. Ali kada je on na turniru, to je viša klasa. Više je publike, veće je uzbuđenje. Sponzori su srećni. Svi drugi igrači su fantastični, ali publika samo želi da dođe njega da gleda, ne postoji niko drugi", rekao je Vilijams.

"On napuni salu bez obzira da li je prvo kolo ili finale i on je jedini koji to može da uradi. Za mene i za igru, radujem se trenutku kada će se vratiti, to će biti fantastično", dodao je on.