Za loznički sport su u ovogodišnjem budžetu predviđena 283 miliona dinara, 180 miliona za sufinansiranje sportskih klubova, a 103 za UFK ‘’Lagator’’ u kojoj se nalazi hala gde ekipe treniraju i igraju utakmice, a to nije sve. Grad je raspisao i javni poziv za sufinansiranje posebnih programa organizacija u oblasti sporta na teritoriji Loznice i za tu namenu izdvojio deset miliona dinara.

Prema rečima gradskog menadžera Dejana Stalovića reč je o aktivnostima koje ne spadaju u redovne, takmičarske, već su to organizacije raznih događaja, turnira, manifestacija i slično, bitnih za grad.

Isključivo mogu konkurisati sportske organizacije ili klubovi koje imaju sedište na teritoriji Loznice, a jedan od ključnih uslova je da se tom delatnošću bave najmanje godinu dana. U javnom pozivu koji traje još desetak dana nalaze se svi potrebni detalji, a obrasci i pojašnjenja su na sajtu grada. Kako je navedeno sportska udruženja mogu podneti više projekata, ali samo jedan može biti sufinansiran. Inače, nema definisanog minimalnog ni maksimalnog iznosa koji se mogu dobiti, ali je to, u zavisnosti od programa, najmanje do 50.000, a najviše do nekoliko stotina hiljada dinara.