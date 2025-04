– Jeste teško razmišljati o narednim protivnicima u Super rukometnoj ligi nakon svega što se desilo. Oseća se blaga frustracija, a otežavajuća okolnost je kratak period za pripremu utakmice. Igračima sam rekao da je vrhunski sport takav, traži brzo prevazilaženje problema. Dešavaju se udarci tokom sezone i važno je biti spreman da odmah ustaneš i kreneš jače. Imamo tri kola da odigramo u kratkom roku, a potrebna su nam dva boda da osiguramo prvo mesto. Želimo da to uradimo što pre i tako ostvarimo prvi cilj ove godine, a to je da plej-of započnemo sa prve pozicije – naglasio je šef stručnog štaba crno-belih.

– Biću uzdržan od komentarisanja odluke EHF, jer obe strane imaju pravo žalbe i tek u naredna dva do tri dana, kada dobijemo konačnu odluku, možemo da se postavimo i odredimo prema tome. Klub će se pravno boriti, ali moram da priznam da je vrlo potcenjivački za nas mišljenje da nijedna prazna hala u Srbiji nije dovoljno bezbedna, nego se traži da se utakmica bez prisustva navijača odigra u drugoj državi. Činjenica je, i u to sam se svojim očima uverio, da su Grci samo čekali povod i bili spremni na ovaj scenario. Jednostavno, to im je odgovaralo, jednostrano su odbili da se revanš odigra. Kada se prisetimo svega što smo mi prethodno doživeli u Atini, a nismo se povukli sa terena, onda bi jedino bilo pravedno da ta utakmica na neutralnom terenu odluči o daljem prolazu, a da se rezultat iz prve poništi. Ako žele da sport pobedi, to je jedina logična i pravedna odluka – zaključio je trener Partizana.