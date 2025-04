"Nije trebalo izaći iz penzije i boriti se s njim. Borio sam se s Majkom Tajsonom i izgubio. Zaustavio me je. Tajson zna kako i gde može da vas udari i to mu niko ne može oduzeti. On bi stao ispred vas i pokušavao da vas gurne što bliže konopcima. Međutim, meni to ne bi uspeo učiniti da sam bio na vrhuncu karijere. Pobedio bih ga. To sam učinio zbog novca. Morao sam to učiniti zbog novca",priznao je Holms