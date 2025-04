Stevanović je dužnost predsednika SSS obavljao u četiri mandata, najduže od svih predsednika naše nacionalne streljačke organizacije. Prvi put je izabran 1997. godine, a sa funkcije se povukao 2013. U periodu od 1997. do 2006.godine bio je i predsednik Streljačkog saveza Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. Jedno vreme obavljao je i funkciju predsednika Kluba streljačkih sportova „Slobodan Penezić Krcun“, koji je kasnije prerastao u današnji KSS Policajac.

Obrad Stevanović je dao značajan doprinos i napretku u organizaciji SSS i streljačkog sporta u Srbiji. U vreme dok je on bio predsednik Saveza, u Srbiju su stigle prve elektronske mete, pa je u tom periodu naša zemlja i na organizacionom planu stala uz rame najrazvijenijih streljačkih zemalja sveta. Stekla je uslove da konkuriše za domaćinstvo najvećih međunarodnih takmičenja. U Beogradu su 2005. i 2011. održana dva Evropska prvenstva malokalibarskim oružjem, a 2010. godine Streljački savez Srbije je organizovao Svetski kup u svim disciplinama.

Stevanović je rođen 1953. godine u Brekovu, u opštini Arilje. Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici završio je 1973. godine. U Srednjoj školi unutrašnjih poslova radio je od 1973. do 1979, a potom je do 2001. bio angažovan u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, u kome je obavljao različite izvršne, organizaciono-normativne, nastavne i rukovodeće poslove, u zvanjima (činovima) od samostalnog inspektora do general- potpukovnika policije. Kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova obavljao je poslove koordinacije rada Policijske akademije, Više i Srednje škole unutrašnjih poslova. Izvodio je nastavu iz više predmeta na različitim vrstama stručnog osposobljavanja.