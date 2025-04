Biće to noć u kojoj će šampioni izazivati šampione, svi sa istim ciljem, da uđu na listu planetarnih legendi plemenite veštine.

Evropskim zlatom okovani Jovan Nikolić, bokser u kategoriji do 71kg koji je pokazao da je rođen za velika dela. Još 2022. osvojivši Beogradskog pobednika jednog od najstarijih turnira u Evropi sa samo 20 godina pokazao je da se radi o vanserijskom talentu, hrabrom i jedinstvenom mladiću, a zatim i briljantnim partijama na prvenstvu “Starog kontinenta” gde nam je plasmanom na pobedničko postolje obezbedio da se na EP 2024. sluša srpska himna. Sada je pred njim novi i najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.

“Nalazimo se u profesionalnom kampu u MMA centru u Novom Sadu gde imamo vrhunske uslove za rad, mogu slobodno reći u najbolje opremljenom i uređenom centru boričačkih veština kod nas. Nakon priprema na Kubi gde smo doživeli neki novi nivo u radu na svim segmentima boksa, sada smo ušli u fazu završnih priprema pred izazov karijere. Nismo se nadali ovom pozivu, ali to je nešto što se desi jednom ili nikada u našoj profesiji, jer IBA “Noć šampiona” ima posebnu težinu i kvalitet. Velika zahvalnost kako IBA organizaciji taki našem Bokserskom savezu na šansi koja nam je ukazana, a na nama je da to opravdamo. Verujem u sopstveno najbolje izdanje do sada, ali isto tako i kolega iz reprezentacije” – rekao je aktuelni šampion Evrope Jovan Nikolić.