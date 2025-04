Šampion Evrope u kategoriji do 74 kilograma postao je Čerman Valijev , naturalizovani rvač koji brani boje Albanije, a kada je trebalo da primi medalju nastao je incident.

– Nije da se ništa nije desilo. Valijev je odao počast našoj zastavi, Albaniji, i sebi. Imao je spektakularan meč protiv jednog od najboljih rvača Ruske Federacije u finalu, ali ta osoba, koja je predsednik Rvačkog saveza Rusije, a ujedno i potpredsednik Svetske federacije, jedan je od najboljih rvača Rusije. On je trostruki svetski šampion i trostruki evropski šampion, ali ovo nije prvi put. Već je 2004. bio optužen da je vršio pritisak na sudiju kako bi ruski rvač pobedio na Olimpijskim igrama u Atini.

- Pre svega, predsednik Rvačke federacije Rusije nije Rus, već je iz Gruzije. Predstavljao je Sovjetski Savez, a ne Rusiju, i ako je neko izdajnik, onda je to on, jer je odbio da ode u Gruziju i ostao u Rusiji. Ali to nije stvar izdaje, već čežnje za rakijom, onda je popio malo alkohola, jer se taj gest drugačije ne može objasniti.