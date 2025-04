"Od mame sam dobio tu vatru koju vidim tu vatru kod svih sportista iz bivše Jugoslavije, a tata je bio pravi učitelj. Nisam mogao da dobijem bolju kombinaciju, plus sam odrastao u Francuskoj i to mi je otvorilo vidike", naglasio je Karabatić.

Piksi se bio operisao recimo u Kolmaru, išli smo da ga vidimo, krevet je pao, tu je prošao Luka i uplašili smo se da mu to još pokvari operaciju. Tata je uvek bio ponosan na bivšu Jugoslaviju i njene sportiste. Tada u Francuskoj nije bio veliki rukomet. Meni je to bila motivacija da rukomet bude veliki u Francuskoj", istakao je Karabatić i dodao da se oseća kao "pola Francuz, pola Jugosloven".

Prema njegovim rečima, tokom karijere ga je uvek najviše "vuklo" da bude bolji od oca, da uz to i Branko bude ponosan na njega, tako da ga je stalno ispitivao da li je nadmašio igrače koje pamti. Spuštao ga je na zemlju kada je to bilo potrebno, da bi ga istovremeno i gurao kada je to najvažnije - zato mu je do dana današnjeg najzahvalniji koliko mu je bio značajan za veliku karijeru.