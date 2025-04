Proteklog vikenda Beograd je bio značajno mesto i na sportskoj mapi sveta. TW Savez Srbije (Tug of War Savez Srbije- Savez za nadvlačenje konopca) bio je, od 11. do 13. aprila 2025, domaćin Godišnje Skupštine ETWF (European Tug of War Federation) tj Evropskog Saveza za Nadvlačenje konopca.