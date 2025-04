Prvu IBA “Noć šampiona” na Balkanu, spektakluarnu profi boks reviju, otvoriće meč u kategoriji do 63,5 kg srpski reprezentativac Šendrik protiv Rusa Radmira Abdurahmanova koji je zalazan u šest rundi. Sledi meč u kategoriji do 71 kg gde će se prvi put na profi sceni naći aktuelni šampion Evrope u amaterskom boksu, naš Jovan Nikolić protiv Tadžikistanca Šukurova Šokhobzona (4 runde IBA pro rejting). Treći meč po redu boksovaće u kategoriji do 51 kg mladi srpski as Omer Ametović koji još uvek čeka na ime protivnika (4 runde IBA pro rejting). U četvrtom meču ove boks večeri u profi ring će ući u kategoriji do 61,2 kg Francuz Soifan Oumiha protiv Meksikanca Ortege Kastra (8 rundi, rejting).