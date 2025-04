"Imam drugačiji pristup kako bih ostvario bolji nastup. Nateran sam da vozim na drugačiji način, onako kako to nisam navikao i to uopšte nije za mene normalno. Ništa nije garantovano. Nije baš da će mi se stvari poklopiti i da ću se odjednom divno osećati. Ali mislim da sada bolje razumem stvari i nadam se da će mi to dati samopouzdanje. Verujem u nas kao tim koji pokušava da izvuče najviše iz bolida", rekao je Noris, preneo je Skaj.