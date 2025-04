Meč za svetsku profi titulu u osam rundi u kategoriji do 53,5 kg, aktuelna šampionka Evrope (seniorska i do 22 godine) i bronzana sa Svetskog šampionata 2025. mlada srpska boks heroina Sara Ćirković boksuje protiv francuskinje Roman Mulai 27. aprila 2025. u hali „Borik“ na IBA „Nići šampiona“. Biće to praznik plemenite veštine koju će pre ovog duela zagrejati 16 boksera u osam borbi, među kojima će boje Srbije u muškoj postavi na boks spektaklu u Banja Luci braniti u svojim težinskim kategorijama i šest reprezentativaca Srbije.