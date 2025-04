Malo je ko pre početka sezone davao i promil šansi Oskaru Pjastriju da će posle pet trka u prvenstvu Formule 1 biti na vodećoj poziciji. I to na impresivan način, jer Australijanac ima tri izuzetne pobede, u Saudijskoj Arabiji, Bahreinu i Kini. Po jednu imaju aktuelni šampion Maks Ferštapen (Japan) i Lando Noris (Australija).

Oskar Pjastri rođen je 6. aprila 2001. godine u Melburnu, u Australiji. Potiče iz vrlo imućne porodice, a ono što je posebno zanimljivo, jeste da je njegovo poreklo delom i iz bivše Jugoslavije. Naime, pre godinu dana Oskar Pjastri otkrio je u intervjuu za Jutjub kanal Meklarena, da preko oca ima italijanske, kineske i jugoslovenske korene, a preko majke delimično ima škotsko i irsko poreklo. Ono što nas posebno zanima jeste to jugoslovensko nasleđe, ali Oskar Pjastri nikada nije precizirao iz kojeg naroda bivše Jugoslavije potiče. Poznato je da u Australiji jake nacionalne zajednice imaju Srbi i Hrvati, ali i ljudi iz Severne Makedonije. Sve je to zasad pod velom tajni, ali verujemo da će uskoro i to biti otkriveno, jer je Oskar Pjastri trenutno najpopularniji vozač Formule 1.