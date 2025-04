Neizvesna borba vodila se do samog kraja, ali je nešto skoncentrisanijom igrom Vojvodina stigla do rekordnog trofeja.

”Želim prvo da se zahvalim Đorđu Čirkoviću i ekipi Partizana na jednoj izuzetnoj i korektnoj borbi, mislim da smo priredili praznik rukometa, da je publika uživala. Odlučile su nijanse, u prvom poluvremenu imali smo nekoliko bespotrebnih tehničkih grešaka, promašili smo tri sedmerca, ali smo dobrom odbranom uspeli to da nadomestimo. Rekao sam da ovakve utakmice stvaraju junake, to je za mene večeras bio Stefan Dodić. Preuzeo je na sebe ulogu lidera, uz ostale momke koji su bili sjajni i mislim da smo zasluženo vratili pehar Kupa u Novi Sad.”

”Pravi derbi, odlična atmosfera, Grobari su bili sjajni, bilo je teško igrati u takvom ambijentu. Kada se Jovica povredio morao je neko da preuzme kao u svim derbijima. Danas sam to možda bio ja, ali ovo je pehar i rezultat cele ekipe. Mnogo nam ovo znači i jedve čekamo da odemo na Banjicu i da pokažemo naš kvalitet ponovo.”

Crno-beli su u uvodnim delovima promašivali, pa je Milan Jovanović to iskoristio i otvorio utakmicu golom.

Zbog čvrste igre sa obe strane do izjednačenja se došlo tek u četvrtom minutu utakmice preko Nikole Crnoglavca, najefikasnijeg igrača čitave utakmice

Do 19. minuta igralo se gol za gol uz minimalnu prednost sa obe strane, da bi Vojvodina u 20. minutu povela sa 9:7 preko Vorkapića i Ahmeda.

U 36. minutu Ćirković uzima tajmaut jer Novosađani imaju tri gola razlike, 16:13 zahvaljujući šuterski raspoloženom Milanu Jovanoviću, koji je urodio plodom odličnim napadom i golom Mladena Šotića sa krila. To je ispratio i čuvar mreže Partizana, Heidarirad koji je omogućio crno-belima seriju od 3:0 sa dva vezana gola Nikole Zečevića.

Stefan Dodić pokazao je da ih to nije poremetilo u sledećem napadu kada je skoro sa pozicije krila postigao gol za 20:19, ali je Nikola Zečević presekao loptu koja je išla na krilo Vukašinu Vorkapiću i sprečio da Vojvodina ode i na plus dva. Ipak u napadu nije bio podjednako skoncentrisan i promašajem nije došlo do novog izjednačenja.