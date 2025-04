U borbi večeri, u sudaru dve dame, dve vrhunske svetske bokserke, naše Sare i francuskinje Roman Mulai u kategoriji do 53.5 kg u meču koji je brojao deset rundi po dva minuta, briljirala je aktuelna šampionka Evrope (seniorska i do 22 godine) i bronzana sa Svetskog šampionata 2025. Repertoarom vrhunskih udaraca, fantastičnom kretnjom, hrabrošću, energijom šampiona Ćirkovićeva je zasluženo stigla do pobede i naslova profesionalne IBA šampionke sveta.