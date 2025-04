Takmičenje je bilo posebno zanimljivo jer su se, pored profesionalaca u muškoj i ženskoj konkurenciji, na stazi našli

najtalentovaniji juniori. U kategoriji MU 9 zlato je osvojio Nikola Antić, srebro Janko Ristić, a bronzu Sava Milošević. Među devojčicama do 13 godina najbolja je bila Ana Džodan, ispred Teodore Grujičić i Ljiljane Janković, dok su u kategoriji dečaka do 11 godina Kristijan Grozdanić i Dušan Gačić zauzeli prva dva mesta.

U masters konkurenciji pobedu je odneo Oliver Štrbac, dok su Milan Jovanović i Dragiša Trašević osvojili srebro i bronzu. Kod dečaka do 15 godina trijumfovao je Petar Pavlović, ispred Strahinje Stekića i Marka Cekerovskog iz Severne Makedonije, dok je u kategoriji U17 najbrži bio ukrajinski vozač Ivan Šornohor, a Joakim Klačar i Uroš Matusijević zauzeli su drugo odnosno trece mesto.