Nakon evropske i svetske juniorske titule, aktuelnih evropskih zlatnih medalja u seniorskom olimpijskom boksu i u konkurenciji do 22 godine, bronze na Prvenstvu sveta u amaterskom boksu, sada je mlađana, ali velika šampionka Sara stala i na svetski profesionalni pijedestal .

U borbi večeri, u sudaru dve dame, dve vrhunske svetske bokserke, naše Sare i francuskinje Roman Mulai u kategoriji do 53.5 kg u meču koji je brojao deset rundi po dva minuta, repertoarom vrhunskih udaraca, fantastičnom kretnjom, hrabrošću, energijom šampiona Ćirkovićeva je zasluženo stigla do pobede i naslova profesionalne IBA šampionke sveta.

„San je dosanjan. Vredno smo radili moj trener Mirko i ja, ceo naš tim, da bi došli do ovog rezultata. Poslednjih mesec dana žestok tempo, odnosno nastavak velikog rada koji smo imali tokom priprema za Svetsko prvenstvo koje je održano u martu u Nišu. Iako su mnogi smatrali da je ovo veliki zalogaj za mene, da odmah nakon svetskog šampionata boksujem nešto što do sada nisam nikada, profi meč i deset rundi, znala sam da ja to mogu i znam da sam rođena da živim i volim boks svim svojim srcem i da ništa osim pobede ne priznajem kao rezultat. Meč je bio zahtevan, protivinica izuzetno motivisana i pripremljena, ali ja sam bila spremila moj šampionski ples za koji sam bila sto posto uverena da ga ne može poljuljati i slomiti“ – počinje priču gracija srpskog boksa Sara Ćirković.