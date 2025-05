Kada ga je u jednom intervjuu novinar pitao ko mu je bio najteži protivnik, Kareljin je u šali odgovorio da je to njegov frižider. Ruski rvač je kupio novi frižider koji je sam, obuhvativši ga rukama, peške, stepenik po stepenik, popeo na osmi sprat do svog stana. Zaintrigirao je sve kada je jednom prilikom rekao da on čak i nije najsnažniji čovek u svom mestu, već da je bilo i snažnijih ljudi koji se nikada nisu oprobali u sportu.