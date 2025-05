"Stigli smo do finala, a to je prva stvar koja mene lično raduje. Došli smo na korak od osvajanja trofeja. Imamo veoma težak zadatak, jer imamo teškog protivnika. Radnički je zaista vrhunska ekipa, koja je sastavljena od igrača koji su olimpijski, svetski i evropski šampioni. To i jeste dodatni motiv za sve nas u klubu i mene kao trenera da protiv jednog takvog tima pružimo sve što je u našoj moći i savladamo ih u prvoj utakmici na njihovom bazenu. Svesni smo snage rivala, ali smo i svesni da se u ovom duelu ne pitamo samo mi, već i protivnička ekipa", naveo je Gocić, a preneo klub.