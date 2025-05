- Prihvatio sam borbu sa Janičićem, hteo sam je od početka… Moj trener Icko i Dražen Forgač su rekli da to nije moguće na način na koji je on to želeo da dobije. Nije moglo da bude po njegovom, već smo mi bili ti koji su birali trenutak kada će se borba održati - rekao je Bojković.