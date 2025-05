– Prvog dana u subotu sve je funkcionisalo perfektno počev od slobodnih treninga preko kvaifikacija u kojima se bio najbrži i „zaradio“ prvo startno mesto pa sve do trka. Počev od prve, pa preko druge do finalne treće bio sam najbrži i zasluženo osvojio pehar za prvo mesto. Sutradan u nedelju, takođe sam bio najbrži u kvalifikacijama, odmah iza konkurencije iz klase mini rotaks sa kojima smo vozili u diviziji i pride je bila i konkurencija u mikro rotaksu. Sve je ukazivalo da ću ponoviti rezultate od prethodnog dana, ali karting mi nije funkcionisao kako valja, tako da nisam mogao dalje od drugog mesta u sve tri trke. Šta da se radi, i to je sastavni deo takmičenja. Čestitam konkurenciji na fer i korektnoj borbi na stazi i uveliko se okrećemo novim izazovima – rekao je Nikša Đuričković.