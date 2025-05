- Originalni dogovor bio je da se radi za pojas! Ja sam rekao da neću i da neću u kategoriji 70,3 kg. Pristali su! Moja ideja je bila "keč-vejt", da li 72, 73 ili 75 kilograma... To je trebalo da se dogovori još u martu. Na kraju mi je rečeno, hoćemo 72 i mi tebi izlazimo u susret. Prihvatio sam, to je bio dogovor - rekao je za Triangl TV Miloš Janičić i nastavio:

- I sad su krenuli da menjaju kilažu. Da bude 75, 73, ili 72,5. Tražio sam da bude 72 i pet rundi. To je to. Bespotrebna drama se napravila, kao što uvek rade. Malo sam se unervozio, ali brzo to prođe.