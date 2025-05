Za najboljeg boksera memorijala “Alekso Ognenovski” 2025. proglašen je makedonski reprezentativac Luka Trifunović koji boksuje u kategoriji do 67 kg, za najboljeg tehničara Trifunovićev kolega iz BK “Alekso Ognenovski” bokser Enis Aliu (kategorija do 71 kg), za najborbeniji par proglašeni su srpski bokser iz BK “Novi Pazar” Ahmed Mavrić i Amar Koči iz BK “AAA box club” u kategorji do 80 kg. Najbolji trener je Aleksandar Nikolić iz BK “Vukovi sa Drine”, sudija Goran Jocić.