- Ponosan sam na broj ljudi koji su došli na slavu i na to jedinstvo koje je i domaćin slave Neđa Ivanović prokomentarisao…Na to jedinstvo između veterana, uprave, struke, igrača, prijatelja kluba koji su i došli da proslave zajedno s nama slavu i da pokažu koje jedinstvo je sve ostalo u rukometnom klubu. Tu su bili i predsednik i generalni sekretar isto iz jugoslovenskog sportskog društva. Mi, prijatelji, veterani, svi smo kao jedna porodica, tako da i dalje se to odražava i mislim da ćemo tek da pravimo dobre rezultate. Mislim da će sve biti bolje, masovnije, jače, snažnije - rekao je Žugić.