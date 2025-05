– Počinje ono zbog čega smo radili cele godine. U plej-ofu branimo prvo mesto, na kome smo bili od prvog do poslednjeg kola i iz našeg ugla to izgleda pomalo nepravedno, kao i u svakom sportu. Treba da pokažemo od kakvog smo materijala, a prvu utakmicu igramo u Pančevu. Ne razmišljamo uopšte o eventualnom finalu. Moramo da poštujemo protivnika, ekipa Dinama je dobro selektirana. Uvek ima dobru energiju i motivisana je protiv nas. Jedino o čemu razmišljamo je to gostovanje i da donesemo dobar rezultat. U ponedeljak i utorak smo prvi put u ovoj sezoni odradili trening sa svih 19 igrača i to me vrlo raduje. Već se vidi ogromna snaga, proširuje se rotacija i znamo da je osvajanje bilo kog trofeja gotovo nemoguće bez doprinosa većeg broja igrača – istakao je šef stručnog štaba.