Tenzije rastu, napeta atmosfera, na konferenciji za medije, očekuje nas pravi spektakl u MMA-FNC, koje se održava u Beogradskoj areni.

U subotu od 19.30, naša prestonica biće domaćin FNC, gde će biti 10 najvećih boraca sa ovih područuja, koji će se boriti da osvoje titulu ovog turnira, koji će biti najveći u istoriji.

U glavnoj borbi te večeri sastaće se Miran Fabijan i Hatef Moil, dok najveću pažnju i interesovanje privlači borba između Marka Bojkovića i Miloša Janičića, duel koji će doneti veliku tenziju i pravi spektakl za sve ljubitelje MMA.

Na konferenciji za medije prvi se obratio predsednik FNC.

- Pozdrav svima, vidim da vas je rekordan broj. Ovo je naš treći dolazak u Beograd i kada smo razmišljali kojim ćemo se nazivom voditi, ideja je bila da to bude „najveći ikada“. I to zaista jeste, kako po interesovanju medija, tako i po broju publike. Ovog puta tu je i postava '360' produkcije, Arena će biti potpuno otvorena i biće puna do poslednjeg mesta – rekao je Dražen Forgač, a zatim dodao:

– Fajt-kard je najbolji koji smo mogli da obezbedimo. Svi zdravi borci su tu. Neke promene su se desile, ali to je izvan naše kontrole, da li će se neko povrediti, to ne možemo znati. Evo, i mene poslednjih dana muči prehlada, skoro sam morao i ja da otkažem. Ipak, za mene su više nego dobre i zanimljive, publika neće biti uskraćena, jer su zamene izuzetno kvalitetne. To mi je drago i to pokazuje snagu FNC rostera. Brzo smo reagovali – istakao je.

On je potom upitan kako mu se sviđa kvalitet borca u regionu.

– Ponosan sam na ono što smo napravili, na šampione i borce koje imamo, ali i na medije koji nas prate sve više. Beograd je naša stalna destinacija u koju ćemo se uvek vraćati. To je naše najveće tržište. Kvalitet boraca je sve bolji i nema straha – moći ćemo da prikazujemo sve kvalitetnije priredbe – zaključio je Forgač.

Odmah posle obraćanja predsednika FNC, atmosfera je postala još napetija, a prašinu je dodatno podigao Miran Fabijan, slovenački Roki koji je iskoristio priliku da isprovocira Aleksandra Ilića Ilketa:

- Srpski mediji prvo za Rokija. Ilke, kako ti se to čini? U životu nisam birao protivnika. Kog god da su mi ponudili, samo sam rekao: "OK." Nikada nisam rekao: "Sa njim se neću boriti." Nisam kao neki što biraju, nije vreme, nije situacija... Za slovenskog Rokija, kad god je borba, to je vreme da neko dobije batine. Tako će biti i sada, u Beogradu. Cela dvorana će navijati za mene. U meni su prepoznali pravog fajtera, onog koji je spreman da se bori i da pobedi – rekao je Roki.

Odmah je usledio žestok odgovor Ilketa:

- Kakav čoban, Bože sačuvaj. Iskreno, prvi put u životu mi je totalno nebitno ko je protivnik. Sve sam prepustio svom timu. Fokus je bio da se pripremim kako treba, da vratim imuni sistem i zdravstveno stanje. Tempiram formu za Fabjana. Ne mislim da će ovo biti šetnja kroz park. Icko i Mare Dimitrijević su zaslužni za ovaj moj povratak - istakao je Ilke, a onda je imao i poruku za Rokija:

- Već u subotu uveče videćete ogromnu razliku, a prava borba nas čeka u septembru, kada ću jednom za svagda da ućutkam ovu seljačinu iz Nove Gorice...

Dodatnu atmosferu i tenziju podigla je rasprava između Bojkovića i Janičića. Sve je počelo pitanjem za Janičića kako se priprema za ovaj duel?

- Vraćam se na ove dve maskote ovamo, ovaj majmun ćelavi izigrava neko obezbeđenje - rekao je Janičić, a na tome se nije zaustavio:

- Nakon ovoga ćemo raditi borbu, tući ćemo se u FNC, idiote, incestu, moronu. Videćeš!

Odmah je usledio žestok odgovor Bojkovića.

- Nisam ja pas da nemam nikoga. Opet si drogiran, je**te? Šta vidiš? Kera? Kakav si ti majmun... Jesam li te zamolio da tri dana budeš čist? Da bi lakše pustio kile, je li? Neće biti u mogućnosti da pruži ruku posle borbe. Zar vi stvarno mislite da će on moći da mi pruži ruku posle onoga što ću mu raditi. Ima da ga iznesu iz kaveza - poručio je Bojković.

Iznervirani Janičić je tada pobesne i žestoko opsovao Bojkovića.

-Je**m ti kevu - rekao je Janičić.

A ubrzo se nadovezao Bojković.

- Pa i moj ker bi te izj**o majmune jedan.

Vaso Bakočević je izneo svoje mišljenje i kakav ishod očekuje iz ove borbe.

- Voleo bih da bude ozbiljna klanica. Ako moram da se kladim na Bojkovića jer to meni igra. Mićko ako izgubi ranije ćemo u Podgoricu na bernakl. Ako pobedi, onda ku**c. Meni igra da Bojković pobedi u svakom slučaju - istakao je borac, a zatim dodao:

- Ovo će mi biti prvi put, 0-0 skor. Neću da pravim sra**a FNC-u, da vređam inače bih to najradije uradio. Raznorazne fukare su se tu pojavile, buše FNC. Možda je čak i bolje, biće lakše, je l'? Nego se Italijan onda bunio, kako sad sa rukavicama on. Da mu kažem, biće mu bolje jer bi prošao bolje od Ribeira prošle godine. Pa je pravio problem oko kilaže i to sam mu dozvolio. A kako ću se snaći? Videćemo...

Upitan je da li će praviti neki šou pred borbu i kako će izaći do ringa.

- Izlazi samnom jedan gospodin, "Crni cerak - Seksi", tako da biće super, uživaćemo. Posle ovoga ide zagrebačka arena, ali polako, samo da subota pođe i biće super, za mene ima posla.

Nema sumnje da nas za vikend očekuje pravi spektakl u prepunoj Beogradskoj Areni i najbolji borci sa ovih prostora.