Veliko Gradište ovog vikenda postaje deo globalnog sportskog spektakla – međunarodne trke One Run, koja se istovremeno održava u više od 15 zemalja sveta.

One Run je godišnji trkački događaj koji postoji već sedam godina i svake godine proširuje broj zemalja i kontinenata na kojima se trka organizuje istog dana. Do sada je čak dva puta upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći polumaraton sa sinhronizovanim startom na svetu – a ovogodišnji cilj je da se taj rekord ponovo nadmaši.

Pored trkačkog izazova, događaj nosi i snažnu poruku: One Run promoviše zdrav način života, solidarnost i globalno jedinstvo kroz sport. Učesnici širom sveta trče istovremeno, pod istim sloganom – One World. One Goal.