- Život ima najbolje načine da te osvesti... Onda kada mislis da si najveći, baš tada si najmanji i najslabiji, medjutim retko ko to shvati i razume onda kada je to najbitnije, ali tada nastupa život i ti ponovo shvatas da vredis nista vise ni manje od svakog običnog čoveka. Da li razmisljam o revansu i daljim koracima? Ne, ni trenutka ne razmisljam o daljim koracima, razmisljam samo o tome da se vratimo na pocetak kada nismo imali bukvalno nista i kada smo bili gladni svega.

Takodje, beskrajno postovanje prema Milosu Janicicu, prema celom njegovom timu i ljudima koji su u njegovom okruzenju, jer su ostali gospoda u momentu kada mi to mozda ne bismo bili !!!

Šta se tačno desilo u mecu, ništa, i sve je na meni, ja sam odgovoran za sve i sve greske neka idu meni na dušu i niko nema razloga da za bilo sta krivi Marka Bojkovića, on je samo mlad čovek koji se potpuno izgubio u igri kojoj nije dorastao, a ja sam taj koji nije mogao da ga nauči da igra u toj igri !!!

Da li ćemo odustati? Nemamo taj luksuz, nemamo to u krvi i mesu, a i kada je najteze uvek se vracamo na to zbog cega smo sve poceli, a to svakako nije da bismo odustali kada je tesko!!!