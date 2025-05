"Ekipa je napredovala kako je sezona odmicala i mislim da imamo pravo da se nadamo, a sigurno ćemo uraditi sve što je u našoj moći da na Malti budemo pravi i kako znamo i umemo pobedimo tu prvu utakmicu protiv Barselonete. Učinićemo sve što je u našoj moći i sve što je dozvoljeno da dođemo do trijumfa" rekao je Ćuk.

"Ne idemo na Maltu kao turisti ili kao neka grupa koja se zadovoljila samim plasmanom na finalni turnir. Putujemo na Maltu sa stavom da želimo da osvojimo pehar, tako ćemo se ponašati i tako ćemo igrati", dodao je on.

"Izašli smo iz finalne serije domaćeg plej-ofa koja je bila dugačka, ne po broju utakmica, već je to vremenski trajalo dosta dugo. Ali, to nam je omogućilo da budemo u ozbiljnom takmičarskom ritmu jer smo igrali jako teške utakmice. To je sigurno nešto što je dobro za nas, pre svega kao priprema za ono što nas očekuje na fajnal-foru", naveo je Gocić.