"Poslednje četiri godine igrali smo na završnom turniru Lige šampiona, od toga čak tri puta u finalu, ali nažalost nismo uspeli da osvojimo titulu prvaka Evrope. Da li je to uspeh, tako dugo biti u samom vrhu evropskog vaterpola i igrati na takvom nivou, sigurno da jeste. Ali, ostaje žal što nismo uspeli da napravimo i taj završni korak", naveo je Soro, preneo je danas klub.

"Nisu nam davane prevelike šanse, ali moram da priznam da je ekipa najbolje partije pružila u samom finišu sezone kada je to bilo i najpotrebnije. Malo nam je nedostajalo da slavimo i protiv favorizovanog Ferencvaroša u finalu. Tri i po četvrtine smo bili ravnopravan protivnik. Renomirani rival koji ima izuzetno moćan tim, bez svake sumnje najkvalitetniji sastav u poslednjih nekoliko godina, strepeo je za rezultat do poslednjih nekoliko minuta, što nesumnjivo govori u prilog tome da smo se u lepom svetlu pokazali na Malti", kazao je on.