"Sa 16 godina mediji su objavili fotografiju mene gole. Naravno, bila je to fotomontaža. Ali ipak... Kad se vidiš u najvećim novinama i izložen si golotinji, sa 16 godina si prilično nesiguran, sramiš se toga. A onda naprave fotomontažu, koja je jednostavno bila... Pa, to nisam bila ja. To me stvarno obeležilo u tim godinama", kazala je Maze.