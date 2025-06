"Veoma sam srećan i motivisan kao nikada do sada da u ringu u Tršiću pružim partiju koju ću pamtiti ceo život i biti ponosan na nju. U rodnom mestu kako Vuka Karadžića, tako i mom, pred domaćom publikom, roditeljima, porodicom, prijateljima boksovaću moj profi meč. Deluje kao san, a zapravo je stvarnost i to stvarnost koju želim da pretvorim u meč koji će po svom kvalitetu biti jedan od onih koji se pamte i prepričavaju. Svi smo srećni što je sada dozvoljeno da mi bokseri iz olimpijskog boksa imamo pravo da boksujemo i na profi sceni. Kolege iz reprezentacije i ja smo izuzetno ponosni što Srbiju predstavljamo na oba fronta i amaterski i profesionalno i uvek ćemo, sa istim žarom ići u svaki meč i sa ciljem da našoj zemlji donesmo pobedu i radost“, istiće 21 – godišnji srpski boks as Rastko Simić koji dolazi iz sportske porodice (otac bokser, majka rukometašica).