Meksikanac je 2021. godine došao u Red Bul, bio je drugi vozač i dobra podrška Maksu Verstapenu u osvajanju titula. On je dobro počeo prošlu godinu, bio je među petoricom najboljih u prvih šest trka, ali je posle toga pao u formi.

Iako je potpisao novi dvogodišnji ugovor, do kraja 2026. godine, Red Bul je sa njim raskinuo ugovor.

"Na kraju, takav je sport. Odluke su donete jer je bilo previše pritiska koje su na kraju sami stvorili. Potpisao sam ugovor u Monaku, ali od naredne trke, svi su pričali o mojoj budućnosti iako sam već imao potpisan ugovor. Bilo bi lako ekipi da me zaštiti i kaže: 'Znate šta, imamo vozača potpisanog za naredne dve godine'. Ali to nije bio slučaj. Od tada, niko nije pričao ni o čemu drugom osim o trci Red Bula, trku za trkom", naveo je Peres, preneo je Skaj.

"Bilo je mnogo pritisaka u mom delu garaže. To je vršilo veliki pritisak na inženjere, sve uključene i mislim da nas je to mnogo koštalo", dodao je on.