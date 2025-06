- Još uvek možda nismo ni svesni šta smo uradili, jer 13 godina nismo trofej doneli ovde u ovoj koncelariji. Dobili smo ekipu Vojvodine koja je to zaredon uzimala 11 puta gde je i zasluženo i sve ok, bili su dobri i ovaj dvomeč što je bio između nas u finalu i svaki prethodni je stvarno bio onako pravi derbi koji zaslužuje da ima prvenstvo Srbije kad bi se tu uključili još par klubova - mi, Metaloplastika i Zvezda ili možda i Dinamo. To bi jbilo još bolje, jer bi značilo srpskom rukometu, ali ovo Partizanu mnogo znači i mi smo u tom jugoslovenskom sportskom društvu prvi doneli trofeje.

- Evo sad ćemo reći, znači za petarde koje su navijači bacili to 15 hiljada evra, za zastavu Ratka Mladića je, ne znam, skoro 7.000. I za organizaciju utakmice u Šumenu, u Bugarskoj, to su sve stavili nama na teret da mi to moramo da platimo, nešto skoro oko 13.000 eura. I to su ispadne skoro 33.000 evra, nešto između 32.000 i 33.000 evra. I plus su nas kaznili pet utakmica, od toga su dve uslovno. Znači, prvu grupu, ako budemo ušli u novogrupnom fazu, znači, celu grupu, tj. prve tri utakmice moraćemo igrati bez publike. Mi smo uložili žalbu, nadamo se da će se to smanjiti najminimalnije što se može, tako da I Ajek je kažnjen. Kažnjen je s obzirom na to da su oni napravili ogromne problemi, prvi započeli. I oni još nisu izašli u finalu drugoj utakmici protiv Alkaloide, što je isto bilo skandalozno. Zato što im kao navijači nisu dozvolili da izađu, jer ih nisu pustili unutra, dovoljan broj, to je preko dogovorenog broja. Kaznili su ih godinu dana neigranju u Evropi, godinu dana uslovno i kaznili su ih 20.000 evea. Što mislimo da je opet mala stvar za razliku od svega što su napravili, što su izazvali. Mislimo da to uopšte rukometu ne priliči, da na taj način neko može da bira kad hoću da izađem, kad neću itd.