U videu objavljenom na Instagramu u sredu, Ben Askren (40) rekao je da "nema pojma šta se dogodilo" od 28. maja do 2. jula i da je period od mesec dana sastavio tek kroz lični dnevnik svoje supruge Ejmi .

- To je kao film. Smešno je. Dakle, umro sam samo četiri puta, gde bi otkucaj stao na oko 20 sekundi. To nije idealno. Mislim da vi to ne znate. Ali dobio sam dvostruku transplantaciju pluća. Uspeo sam da pređem preko toga, dobijajući dosta snage - rekao je Askren otkrivši da je smršao na 72 kilograma od kraja maja, izgubivši 22 kilograma tokom perioda od 45 dana.