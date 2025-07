- Pred sobom sam čista, nisam ljuta ni na koga, pa ni na sebe, jedino... Čudi me kako mi se greška potkrala, jer sam previše odgovorna. Ceo život sve radim po "pe esu", živim zdravo, hranim se zdravo, imam nutricionistkinju... Nervira me jedino to što oni koji me ne znaju mogu na osnovu ovoga da mi sude.