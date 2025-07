Vozač Sudal Kvik-Stepa pobedio je u sprintu, u etapi dugoj 171,4 kilometara od Šinona do Šatorua rezultatom tri sata, 28 minuta i 52 sekunde. ; To je njegova druga etapna pobeda u ovogodišnjoj trci, nakon što je slavio u trećoj etapi. On u čuvenoj francuskoj trci ima ukupno tri etapne pobede, a prvu je ostvario 2021. godine.