Preminuo je veoma mlad, u 32. godini života, a priče o njegovoj misterioznoj smrti više od pola veka intrigiraju javnost.

Li Jun-fan, poznatiji kao Brus Li, rođen je 27. novembra 1940. godine u San Francisku.

Bio je uspešan glumac, reditelj, filozof, ali i majstor borilačkih veština i osnivač džitkunda.

Njegov otac bio je glumac, pa je i sam Li debitovao pred filmskim kamerama kada je imao samo tri godine.

Tokom školovanja nastavio je da glumi i sa navršenih 18 godina iza sebe je imao dvadesetak filmova. U tinejdžerskim danima roditelji su ga podsticali da se bavi sportom. Trenirao je borilačke veštine i odmah pokazao neverovatan talenat. Zahvaljujući istrajnosti i mukotrpnom radu ojačao je i postao neverovatno vešt sportista.

Trenirao je borilačku vještinu ving-čun i kasnije kombinujući uticaje iz različitih izvora, u duhu njegove lične filozofije borilačkih veština, iznedrio je džitkundo.

Nažalost, Brus Li je umro veoma mlad, u 32. godini života, a njegova smrt šokirala je čitavu planetu. Sve što se dogodilo tog 20. juna, njegovog poslednjeg dana života, skrivano je od javnosti punih 30 godina, a razloga za to je zaista mnogo...

Poslednji dan života

Poslednji dan života majstora borilačkih veština i popularnog glumca Metju Poli je opisao u biografiji "A Life".

Brus li je tog jutra napisao pismo američkom advokatu Adrijanu Maršalu oko niza pregovora i dogovora za nove projekte. Pošto je poslao pismo, otišao je u Golden Harvest studio. Tamo se sastao sa Džordžom Lazenbijem, australijskim Džejmsom Bondom, da razgovaraju o njegovom angažmanu u filmu "Igra smrti". Dogovor je bio da se zajedno nađu na večeri sa producentom Rejmondom Čouom kako bi napravili dogovor.

Brus Li je nakon sastanka sa Lazenbijem otišao kod svoje ljubavnice Beti Ting Pej na "partiju" seksa. Kod Beti je stigao oko 13 časova i ostao nekoliko sati.

Bilo je seksa i hašiša, ali nisu konzumirali alkohol i druge teže droge. Li je bio raspoložen mu je išlo na poslovnom planu. Čak je i svojoj ljubavnici Beti ponudio ulogu u filmu.

Brus Li Foto: Profimedia

Oko 18 časova u njen stan je stigao Rejmond Čou, ali ostalo je nejasno zašto. Glumac je obećao da će se vratiti brzo u studio, ali se zaigrao sa ljubavnicom, pa se pretpostavlja da ga je Rejmond zato posetio u njenom stanu.

Odjednom se nije osećao dobro

"Brus se nije osećao baš najbolje, a ni ja se nisam osećao dobro. Popili smo vodu i počeo je da glumi. Uvek je voleo da se uživi u ulogu. To ga je iscrpelo, ja je popio malo vode. Međutim, nakon toga se osećao malaksalo, bio je sav smušen", rekao je Čou.

Li je ubrzo požalio na glavobolju. Bližilo se vreme dogovorene večere, a njegova glavobolja je bila sve jača. Rekao je Čou da će malo da se odmori, a Beti mu je dala lekove protiv bolova koje je i ranije uzimao. Otišao je u spavaću sobu i zaspao.

Beti je ostala u dnevnoj sobi, odmarala je i gledala TV. Rejmond je u 19.45 otišao po Lazenbija kako bi ga odvezao u japanski restoran.

Čekali su Brusa, ali ga nije bilo. Odlučili su da pozovu Beti. Ona je rekla da i dalje spava. Pozvali su oko 21.30 ponovo, Beti je rekla da Brus spava, ali će probati da ga probudi. Ušla je u sobu, počela da ga budi, ali on nije reagovao.

Brus Li Foto: Profimedia

Beti je bila van sebe. Histerično je nazvala Rejmonda i ispričala mu šta se dogodilo.

Li je dva meseca ranije umalo umro od cerebralnog endema, pa je Rejmond odmah nazvao doktora koji mu je tada spasao život, ali nikako nije mogao da dobije vezu.

Seo je u kola i odmah se uputio ka stanu. Kada je stigao tamo zatekao je Brusa kako leži na stomaku na krevetu i Beti pored njega u stanju potpunog šoka. Pokušavala je da ga dozove da se probudi. Čou je odmah shvatio da je kasno i da je preminuo.

Situacija je bila katastrofalna. Najpoznatiji majstor borilačkih veština na svetu, slavni glumac, ležao je mrtav na krevetu svoje ljubavnice, a Beti i Čou bili su jedin svedoci.

Shvatili su da će izbiti veliki skandal, pa su odlučili da nekako spasu stvar i da ga sklone iz stana. Rejmond je hteo da ga prebaci u njegov stan koji je udaljen samo pet minuta od ovog u kom se nalazio. Ipak su odustali od plana i doveli lekara.

Kada je stigao Brus Li nije davao znakove života. Pokušavao je da ga oživi deset minuta, ali bilo je jasno da je umro pre njegovog dolaska.

Rejmond mu je objašnjavao o kakvoj teškoj situaciji je reč, ali doktor nije hteo da prihvati njegov predlog da ga odvezu u bolnicu, već je pozvao hitnu pomoć.

Pre dolaska hitne pomoći Rejmond je preuzeo kontrolu nad situacijom. Rekao je Beti da ne komunicira sa medijima, a zatim je zvao Brusovu suprugu i saopštio joj da je on na putu ka bolnici zbog stanja sličnog onom u kom se nalazio u maju.

Brus Li Foto: Profimedia

Supruga Linda u bolnicu je stigla 15 minuta pre Hitne pomoći. Činilo joj se da je u nesvesti, a lekarski tim počeo je sa masažom srca.

"Nikada nisam pomislila da bi mogao da umre ili da je već mrtav" prisetila se Linda.

Vest o njegovoj smrti proširila se neverovatnom birzinom. Novinari pokušavali da saznaju šta se zaista dogodilo. Opkolili su njegovu kuću, pa je Čou bio prinuđen da Lindu skloni, smestio ju je kod Brusovog lekara Langforda, koji je živeo u blizini.

Plicija je sutradan stigla u stan Beti Ting Pej. Nisu pronašli nikakve znakove borbe, a kao dokaze su uzeli tri čaše sa stola, flaše 7-UP i "Schweppes Ginger Beera", kao i kutiju lekova "Equagesic".

Beti je dala izjavu, a po onome što je i Rejmond rekao policiji, reklo bi se da su bili dobro spremni.

Linda je polako počela da se raspituje o ljubavnici, pitala je doktora Langforda da li zna nešto o tome, on je negirao.

Počeli su da prave dogovor šta će saopštiti medijima. Pripremali su izjave, a dogovor je bio da kažu da se Brus srušio dok je šetao vrtom sa svojom Lindom. Bolnica je tad izdala zvanično saopštenje o uzrocima smrti:

"Glumac Brus Li umro je od akutnog cerebralnog edema, čiji je uzrok zasad nepoznat".

Sa izmišljenom verzijom smrti hteli su da zaštite njegov ugled, Lindu i decu. Znali su da će teško proći, ali su želeli bar da kupe vreme.

Lažna izjava trajala je tri dana. Novinari su našli ekipu Hitne pomoći. Nagovorili su vozača da kaže gde je zapravo Brus bio. Tako je Rejmond postao meta medija, a zatim i ljubavnica Beti.

Rejmond je tvridio da je u Lijevu kuću stigao oko 15 sati, radili su na scenariju do oko 17 sati i tad otišli do stana Beti Ting Pej kako bi je nagovorili da glumi u filmu. Bio je to posao i ništa drugo. Beti i Brus bili su samo prijatelji. Ostalo je više-manje slično onome kako je stvarano i bilo, pozlilo mu je, dala mu je lekove i on je otišao da odmori u njenu sobu. Još je bio živ kada je Rejmond stigao, onako omamljen ali živ, kako su tvrdili. Pozvali su hitnu pomoć, koja ga je odvela u bolnicu, u kojoj su službeno njegovu smrt potvrdili u 23.30. I ta se verzija držala 30 godina.

Nakon smrti Lija izvršena je autopsija i utvrđeno sledeće: "Zagušenje i edem mozga bili su uzrok smrti. Kongestija pluća i ostalih organa pokazuje da je najverovatnije edem prvo zaustavio respiratornu funkciju, dok je srce i dalje pumpalo krv u arterije, koje su se proširile zbog manjka kiseonika. Edem je konačno uzrokovao zaustavljanje srčanih centara u mozgu i zaustavio srce", zaključak je lekara.

Endem ga je ubio, ali niko nije znao šta ga je uzrokovalo. Sumnjali su da je povezan sa trovanjem od lekova, pošto su našli u želucu tragove "Equagesic" tableta i kanabisa.

Njegovi mnogobrojni obožavaoci nisu mogli da prihvate činjenicu da je neko tako mlad i u takvoj fizičkoj formi umro. Tako su se rađale brojne teorije zavere o njegovoj smrti.

Posle komemoracije u Hongkongu, Linda je najavila da će biti sahranjen u Sijetlu. Dala je izjavu medijima: "Lično ne smatram nikoga odgovornim za njegovu smrt. Jedino je važno da njega više nema i da se neće vratiti".

Mnogi su za njegovu smrt krivili ljubavnicu Beti, kojoj se život pretvorio u pakao.

"Činilo mi se kao da ljudi žele da umrem. I ako se to nastavi, ja više ne želim da živim. Brus je mrtav, zašto to jednostavno ne ostane ne tome?'", rekla je u jednoj izjavi za Čajna star.

Da ona zna nešto više i da je možda odgovorna za njegovu smrt smatrali Brusovi obožavaoci širom sveta. U Hongkongu je bila postavljena bomba s natpisom "Beti zna razlog smrti Brusa Lija". Ispalo je da je reč o prevari, ali tokom sledećih sedmica postavljeno je još nekoliko bombi sa porukom "Osveta za Brusa Lija". Takvo stanje zabrinulo je britansku kolonijalnu vlast, jer su strahovali od sukoba sa prokomunističkim kineskim radikalima, koji su hteli da ih isteraju iz zemlje. Zato su naredili detaljnu istragu o smrti Brusa Lija.

Legendarne izjave

*Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta.

*Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.

*Onako kako razmišljaš takav ćeš i postati.

*Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.

