Slušaj vest

Čuvalo je boksovao sa najboljim bokserima svog doba, možda i svih vremena, poput Muhameda Alija, Džordža Formana, Džoa Frejzera...

Protiv Alija je boksovao 27 rundi.

1/6 Vidi galeriju Jure Džordž Čuvalo Foto: Privatna Arhiva, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

No, Čuvalo u takvoj konkurenciji nije imao šansu da se domogne šampionskog pojasa.

Nikad nije nokautiran

Ipak, njegovo je ime zlatnim slovima upisano u istoriju "plemenite veštine", a još interesantniji je podatak da je jedan od onih koji su poslužili Silvesteru Staloneu u građenju lika Roki u čuvenom filmskom serijalu.

Džorždu je pravo ime bilo Jure Luka, a potomak je Hercegovaca Stipana i Katice, koji su 30-tih godina prošlog veka otišli u Kanadu. Džorž Luk je rođen 1937. godine.

Boksom je počeo da se bavi već sa deset godina. Bio je sitan pa je rano počeo da trenira sa tegovima i već do 15. godine stigao do teške kategorije. Dve godine kasnije je postao amaterski šampion Kanade.

Čuvalo je pojasnio kako u 512 rundi koje je odboksovao u profesionalnoj karijeri nikada nije bio u nokdaunu.

"Kada sam bio mlad, trenirao sam američki fudbal i zbog toga sam imao izuzetno jak vrat. Tada sam naučio da primam udarce, jer u tom sportu ima mnogo jakih kontakata, skoro kao u boksu. U ringu sam bio uporan, imao sam valjda i izuzetno čvrstu bradu, ali i jednu veoma važnu odliku - nikada nisam hteo da odustanem i da se predam protivniku. Na to nikada nisam ni pomislio", zaključio je Čuvalo.

Mečevi sa Muhamedom Alijem

Veliki Muhamed Ali se nedeljama oporavljao nakon prvog meča s njim, od bolova u rebrima nije mogao da ustane iz kreveta.

"Do moje prve borbe sa Alijem 1966. niko nije ni spominjao moju bradu, ali posle toga postala je velika vest. Kada sam se penzionisao, neki novinari su je proglasili najboljom bradom u istoriji boksa. Ako je to istina, razlog za to su tri stvari: rođen sam sa kratkim vratom, trenirao sam da apsorbujem udarce i žvakao sam mnogo žvaka da ojačam mišiće vilice. Ponosniji sam na činjenicu da sam tokom karijere od 73 pobede, 18 poraza i dva nerešena meča imao više nokauta od Džeka Dempseja (47) i Džoe Luisa (51). Osim toga imao sam 64 nokauta, što je više od broja borbi Rokija Marčana, Alija, Frejzera i Tajsona".

O mečevima sa Alijem je imao veoma interesantnu izjavu.

"Koliko god da je Muhamed Ali bio brz, uspeo sam da ga uzdrmam tri ili četiri puta. Dokazao je da ume da primi udarac. Dok su čitali odluku sudija, moj najstariji sin Mičel, koji je imao šest godina, popeo se u ring i zagrlio me je, sa suzama u očima. Bilo mi je žao mališe. Kada su me ljudi sretali, rekli bi: „Džordž, izdržao si 15 rundi sa Alijem“, ja bih im rekao: „Ne, grešiš. On je izdržao 15 rundi sa mnom.“ Kada je meč završen, Ali je bio taj koji je morao u bolnicu jer je pišao krv. Ja? Ja sam otišao na ples sa ženom. Nema sumnje ko je bolje prošao".

Jednu od najpoznatijih borbi Čuvalo je imao na današnji dan 1970. godine u čuvenom "Medison skver gardenu" u Njujorku. Kanađanin je boksovao za titulu u WBO verziji protiv tada mladog Džordža Formana.

Iako su rivali bili ravnopravni, sudija je prekinuo meč u trećoj rundi i dodelio pobedu Formanu. Čuvala je ta odluka veoma iznervirala.

"Iz nekog razloga sudija Mekant je odlučio da prekine borbu. Okrenuo sam se ka njemu i zalajao: „Da li si jebeno lud?“ Teško da je to reakcija nekog ko bi trebalo da gubi na nogama. Bio sam besan. Da, Džordž mi je zadao nekoliko jakih udaraca, ali nisam bio na ivici da izgubim glavu. S druge strane, on je disao sve teže i teže. Nisam bio srećan".

Izgubio tri sina i suprugu

Čuvalo se oženio sa 21 godinom. Sa suprugom Lin, koja je u trenutku udaje imala 15 godina, dobio je petoro dece. Nažalost, troje je rano izgubio. Sin Džesi je sam sebi oduzeo život 1985. godine. Džordž Li je umro od predoziranja 1993. godine, a četiri dana posle toga je supruga Lin izvršila samoubistvo. Tri godine kasnije sin Stiven je pronađen mrtav od predoziranja heroinom. I sam je zapao u finansijske dugove i izgubio kuću.

Čuvalo danas ima 88 godina i živi sa demencijom u domu za stare u Torontu. Izgubio je moć govora, a o njemu se brinu sin Mičel, nastavnik u srednjoj školi, i ćerka Vanesa, radnica u trgovini.