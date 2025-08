"Juče sam gledao intervju tipa kome je nadimak "Money". Platili su mu da odleti u Jerusalim, a on priča kako podržava tu državu. On se borio za novac, a ja za nasleđe. Jer ako inspirišeš ljude - to je nasleđe. Takvi odvratni tipovi kao on nikada nikoga neće nadahnuti. Izvinjavam se zbog izraza, govorim o Mejvederu. On je bokser. Juče sam gledao video na kom izražava podršku toj državi", rekao je Nurmagomedov.