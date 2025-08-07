Slušaj vest

Na Instagramu je podelila seriju vrelih fotografija sa letovanja, a minijaturni kupaći kostim koji je obukla istakao je njenu zategnutu figuru i sportske obline do savršenstva.

Tijana Bogdanović na moru Foto: PrintscreenInstagram/bogdanovictijana

Fanovi su zatrpali objavu komentarima i lajkovima, pa su fotke vrlo brzo postale viralne. Na jednoj od objava, ponosna vlasnica dve olimpijske medalje, podelila je i snimak na kom se vidi kako upravlja jahtom na kojoj je uživala sa odabranom ekipom.  

Sunce, more i osmeh...Tijana je očarala pratioce svojom prirodnom lepotom i opuštenim stavom, ali i pokazala da vrhunska forma nije rezervisana samo za takmičenja.

Tijana Bogdanović Foto: PrintscreenInstagram/bogdanovictijana

Ako je na tatamiju nepobediva, na plaži definitivno obara sa nogu!

