MINIJATURNI KUPAĆI I SAVRŠENO TELO! Srpska sportistkinja u nikad izazovnijem izdanju: Tijanine vrele fotke s jahte ubrzavaju puls... (FOTO)
Srpska tekvondistkinja i osvajačica dve olimpijske medaljeTijana Bogdanović pokazala je telo iz snova!
Na Instagramu je podelila seriju vrelih fotografija sa letovanja, a minijaturni kupaći kostim koji je obukla istakao je njenu zategnutu figuru i sportske obline do savršenstva.
Tijana Bogdanović na moru Foto: PrintscreenInstagram/bogdanovictijana
Fanovi su zatrpali objavu komentarima i lajkovima, pa su fotke vrlo brzo postale viralne. Na jednoj od objava, ponosna vlasnica dve olimpijske medalje, podelila je i snimak na kom se vidi kako upravlja jahtom na kojoj je uživala sa odabranom ekipom.
Sunce, more i osmeh...Tijana je očarala pratioce svojom prirodnom lepotom i opuštenim stavom, ali i pokazala da vrhunska forma nije rezervisana samo za takmičenja.
Tijana Bogdanović Foto: PrintscreenInstagram/bogdanovictijana
Ako je na tatamiju nepobediva, na plaži definitivno obara sa nogu!
