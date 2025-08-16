Slušaj vest

Ruska federalna poreska služba blokirala je tri računa proslavljene atletičarke Jelene Isinbajeve zbog dugova, javljaju lokalni mediji.

Računi su blokirani 5. avgusta zbog neizmirenog duga od 283.000 rubalja, odnosno nešto više od tri hiljade evra.

Isinbajeva je prethodno imala dug od 818.000 rubalja, a tada je platila 514.000.

Nekada jedna od najboljih atletičarki je prešla put od ljubimice Vladimira Putina, pred kojim je i plakala, i cele Rusije do izdajnice broj 1. Dvostruka je olimpijska šampionka u skoku s motkom (Atina 2004 i Peking 2008), dok je na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine bila treća.

Nekada ruska heroina je dugi niz godina bila patriota i podržavala ruske vlasti, ima i vojni čin. Drži 28 svetskih rekorda u skoku s motkom. Sportsku karijeru je završila 2016. godine. Sada više nije omiljena u Rusiji. Nakon završetka karijere, Isinbajeva se preselila u inostranstvo. Trenutno živi na Kanarskim ostrvima zajedno sa svojim suprugom, bacačem koplja Nikitom Petinovom, odgaja dvoje dece – kćerku Evu i sina Dobrinju. Međutim, i dalje poseduje nekretnine u Moskvi. U maju su ruski mediji objavili da je nagomilala više od 400.000 rubalja duga za komunalne usluge, s obzirom da drugu godinu zaredom nije platila stanove u stambenim kompleksima "Dom v Sokolniki" i "Akvatoriya".

Od 2021. godine, Isinbajeva se retko pojavljivala u Rusiji, pošto je dobila špansku dozvolu boravka. Jedini izuzetak bio je putovanje u Volgograd u januaru 2024 – doletela je da se oprosti od svog trenera Jevgenija Trofimova, s kojim je osvojila olimpijsko zlato u Atini.

Prethodno je zatvorila svoju dobrotvornu fondaciju u rodnom gradu. Takođe je očistila svoje stranice na društvenim mrežama od fotografija sa Vladimirom Putonom, čija je bila miljenica. Takođe je prestala da objavljuje postove na ruskom.

Svetska rekorderka je bila poverenik Putina na predsedničkim izborima 2012. godine. Pet godina kasnije postala je deo tima ruskog predsednika, zbog čega je često kritikovana od sportskih struktura, pre svih MOK-a.

Isinbajeva, koja je imala čin majora, odrekla se veza sa Sportskim društvom CSKA. O specijalnoj operaciji Rusije u Ukrajini se jano nije izjašnjavala.

„U Rusiji, kao i u bilo kojoj drugoj zemlji u Evropi, svaki sportista pripada jednom ili drugom klubu. Do 2018. nastupala sam za CSKA i dobijala visoke nagrade i titule za izuzetna sportska dostignuća. Titule o kojima se danas priča su nazivne prirode, budući da nisam i nikada nisam bio pripadnik Oružanih snaga Ruske Federacije. Kao što nikada nisam bila poslanica Državne dume niti član bilo koje partije. „Moj poziv je sport“, napisala je Isinbajeva na društvenim mrežama tada.

Od tada je naišla je brojne kritike. Kritikovao ju je, između ostalog, bivši ministar sporta Oleg Maticin. U Dagestanu je stadionu nazvanom po Isinbajevoj vraćeno istorijsko ime „Trud“.